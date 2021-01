В России и мире

Певица и продюсер Sophie умерла в 34 года

Британская поп-певица, диджей и музыкальный продюсер Sophie (Софи Ксеон) скончалась после несчастного случая в 34 года около 4:00 в доме в Афинах.

Точная причина смерти не называется, пишет РИА Новости.

Работавшая в основном в жанре авант-поп Sophie родилась 17 сентября 1986 года в Шотландии. Дебютный сингл Nothing More to Say певица выпустила в 2013 году, но известность к артистке пришла после выхода песни Bipp в 2013-м и сборника Product в 2014-м.

В 2018 году единственный студийный альбом Oil of Every Pearl's Un-Insides номинировали на «Грэмми» в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом».

Sophie сотрудничала с рядом популярных музыкантов, работавших в различных жанрах: Мадонной, Винсом Стейплсом, Charli XCX и другими.