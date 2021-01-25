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В России и мире

Роскомнадзор потребовал прекратить передачу данных россиян в Telegram

30.01.2021 17:45|ПсковКомментариев: 0

Роскомнадзор направил в Telegram требование прекратить незаконное распространение персональных данных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В письме отмечается, что публикация персональных данных граждан без их согласия противоречит закону России «О персональных данных» и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.

​«Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании», - отметили в Роскомнадзоре.

Ранее СМИ сообщали, что в некоторых Telegram-каналах начали публиковать данные силовиков, проводивших задержания протестующих на несогласованной акции 23 января.

Теги: #Telegram
Источник: Псковская Лента Новостей
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