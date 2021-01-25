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Папе римскому посоветовали ограничить себя в еде

Врачи посоветовали 84-летнему папе римскому Франциску ограничить себя в еде и сесть на диету. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что ему придется отказаться от употребления в пищу макаронных изделий, а также мучного - хлеба, пиццы и любых сладостей, в том числе тортов и пирожных. Взамен ему следует больше есть фруктов, овощей и рыбы, а вдобавок - в целом уменьшить размер блюд.

Такую рекомендацию понтифику медики дали в рамках лечения ишиаса - воспаления седалищного нерва. В случае несоблюдения предписаний ему может потребоваться операция. «Если он будет придерживаться советов врачей, с ним все будет в порядке. Папа римский довольно известен своим хорошим аппетитом», - пояснил один из собеседников издания.

В общей сложности папе римскому необходимо сбросить около 1,8 килограмма, чтобы облегчить течение болезни.