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Ученые выяснили, как коронавирус разрушает легкие

Ученые из Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний установили, как SARS-CoV-2 воздействует на легкие в первые часы после заражения.

Специалисты провели эксперимент на искусственно выращенных клетках, которые по строению наиболее похожи на человеческие клетки легких, пишет РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress. Выяснилось, что патоген начинает поражать ткани через час после попадания в легкие.

«Самый поразительный аспект - то, на сколько молекулярных путей влияет вирус. Он полностью перестраивает клетки легких», - отметил один из авторов исследования Эндрю Эмили.

По ее словам, SARS-CoV-2 уже через три-шесть часов после попадания в дыхательный орган меняет метаболические процессы в клетках и даже повреждает ядерные мембраны.