Умер основатель группы The Animals Хилтон Валентайн

Британский музыкант Хилтон Валентайн, гитарист оригинального состава рок-группы The Animals и ее сооснователь, скончался в возрасте 77 лет, пишет РИА Новости.

Фото музыканта из его аккаунта в Facebook

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Хилтона Валентайна в связи с тем, что сегодня утром в возрасте 77 лет он ушел из жизни. Один из основателей и гитарист оригинального состава The Animals, Валентайн был гитаристом-новатором, повлиявшим на звучание рок-н-ролла нескольких последующих десятилетий», - говорится в сообщении звукозаписывающей компании ABKCO Music & Records.

Хилтон Валентайн присоединился к группе, впоследствии получившей название The Animals, в начале 1960-х годов. Известность коллективу принесли такие хиты, как The House of the Rising Sun, Good Times, Don't Let Me Be Misunderstood, Bring It On Home to Me, It's My Life, We Gotta Get Out Of This Place и другие. Просуществовав несколько лет, в 1966 году группа распалась из-за несовпадений музыкальных предпочтений и внутренних разногласий. После распада группа несколько раз воссоединялась. Валентайн также участвовал в реюнионах, параллельно занимаясь сольной карьерой.

В 1994-м музыкант, наряду с другими участниками The Animals, был включен в Зал славы рок-н-ролла.