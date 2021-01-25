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Американские военные перепутали антифриз с алкоголем и отравились

11 военнослужащих на американской военной базе Форт-Блисс в Техасе пострадали после употребления антифриза, который они перепутали с алкоголем.

Инцидент произошел 28 января - в последний день десятидневных учений, пишет РИА Новости. Ранее со ссылкой на заявление базы сообщалось, что военнослужащие пострадали, приняв «неизвестное вещество».

Представитель первой бронетанковой дивизии подполковник Элли Пэйн заявила, что солдаты отравились этиленгликолем (антифризом). Она подчеркнула, что военнослужащим запрещено употреблять алкоголь при исполнении служебных обязанностей или во время учений.