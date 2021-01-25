Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
безопасность - дело каждого
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё В России и мире 25.01.2021 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса 30.01.2021 23:000 Американские военные перепутали антифриз с алкоголем и отравились 30.01.2021 22:380 Умер основатель группы The Animals Хилтон Валентайн 30.01.2021 19:362 Ученые выяснили, как коронавирус разрушает легкие  30.01.2021 18:581 Папе римскому посоветовали ограничить себя в еде 30.01.2021 17:450 Роскомнадзор потребовал прекратить передачу данных россиян в Telegram
 
 
 
Самое популярное 28.01.2021 10:1119 В Псковской области задержан уроженец Чечни, подравшийся с ОМОН на незаконной акции в Москве 27.01.2021 18:1821 Реплика Донецкого: Трибун из «Мамы Ромы» 27.01.2021 10:074 Цирк с масками окончен! 27.01.2021 12:3918 Кто проклял Псков? 27.01.2021 20:160 Водитель фуры погиб в ДТП возле Моглино
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Американские военные перепутали антифриз с алкоголем и отравились

30.01.2021 23:00|ПсковКомментариев: 0

11 военнослужащих на американской военной базе Форт-Блисс в Техасе пострадали после употребления антифриза, который они перепутали с алкоголем.

Инцидент произошел 28 января - в последний день десятидневных учений, пишет РИА Новости. Ранее со ссылкой на заявление базы сообщалось, что военнослужащие пострадали, приняв «неизвестное вещество».

Представитель первой бронетанковой дивизии подполковник Элли Пэйн заявила, что солдаты отравились этиленгликолем (антифризом). Она подчеркнула, что военнослужащим запрещено употреблять алкоголь при исполнении служебных обязанностей или во время учений.

Теги: #США
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы в 2021 году обострения общественно-политической ситуации и роста протестных настроений?
В опросе приняло участие 1629 человек
30.01.2021, 23:290 Первые 20 гдовичей привились от COVID-19 30.01.2021, 23:050 Почти 3000 человек посетили ледовую арену великолукского «Айсберга» в январе 30.01.2021, 23:000 Американские военные перепутали антифриз с алкоголем и отравились 30.01.2021, 22:450 140 детей получили направления в новый детский сад в Великих Луках
30.01.2021, 22:380 Умер основатель группы The Animals Хилтон Валентайн 30.01.2021, 22:230 Россияне смогут возобновить путешествия по стране с кэшбэком 30.01.2021, 22:021 Более 50 великолучан дважды привились от COVID-19 30.01.2021, 21:270 Врач назвал последствия «температурных горок»
30.01.2021, 21:150 На площадке будущего подземного храма в Печорах начались инженерно-геологические изыскания 30.01.2021, 21:050 Фальшивую денежную купюру нашли в гдовском магазине 30.01.2021, 20:361 Названы страны, где ждут привитых от COVID-19 туристов 30.01.2021, 20:030 Прием заявок на лучший проект мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» начнется 1 февраля
30.01.2021, 19:362 Ученые выяснили, как коронавирус разрушает легкие  30.01.2021, 19:100 Калининградец попал в дорожную аварию в Пушкиногорском районе 30.01.2021, 18:581 Папе римскому посоветовали ограничить себя в еде 30.01.2021, 18:401 Девушка пострадала при столкновении двух автомобилей в Великих Луках
30.01.2021, 18:071 Скончалась народная артистка России Алла Иошпе 30.01.2021, 17:590 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 30.01.2021, 17:450 Роскомнадзор потребовал прекратить передачу данных россиян в Telegram 30.01.2021, 17:320 11 человек пострадали в дорожных авариях в Пскове с начала года
30.01.2021, 17:111 Певица и продюсер Sophie умерла в 34 года 30.01.2021, 16:360 Российское правительство выделило средства на пособия по нетрудоспособности 30.01.2021, 16:221 Бизнесмен попросил Госдуму запретить эмодзи «огонь» 30.01.2021, 15:540 Конкурс детских рисунков о блокадном Ленинграде провели псковские росгвардейцы
30.01.2021, 15:340 Военные медики отметили высокую эффективность лечения плазмой привитых от коронавируса 30.01.2021, 15:1559 Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца в Геленджике 30.01.2021, 14:422 Бар в Великих Луках работал ночью в нарушение указа губернатора 30.01.2021, 14:330 Пилотов пассажирского самолета ослепили лазером при посадке во Внуково
30.01.2021, 14:090 Гололедица и небольшой снег ожидаются в Псковской области 31 января 30.01.2021, 13:460 Обучающие семинары для малообеспеченных семей с детьми прошли в Палкинском районе 30.01.2021, 13:287 В России одобрили выплаты медработникам за выявление онкозаболеваний 30.01.2021, 13:020 Псковичей приглашают принять участие в мемориальном диктанте
30.01.2021, 12:430 Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в Пскове 30.01.2021, 12:190 Все, что надо для прекрасной погоды в доме: свежие скидки «Стройбазы на Алмазной» 30.01.2021, 12:120 Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за мокрого снега 30.01.2021, 12:002 Антон Минаков о протестной активности, сарафанном радио и пятиминутках гнева
30.01.2021, 11:530 Пресс-секретарь Ельцина раскрыл секрет президентской ухи 30.01.2021, 11:212 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 131 30.01.2021, 11:120 Полицейские приглашают псковичей к участию в фотоконкурсе «Открытый взгляд» 30.01.2021, 10:530 В России проиндексировали федеральные социальные пособия
30.01.2021, 10:212 Сын арт-блогера погиб из-за упавшего в ванну смартфона 30.01.2021, 10:040 Пропавшую без вести великолучанку разыскивают полицейские 30.01.2021, 09:452 Новый перечень запретов на использование автомобиля введут с 1 июня 30.01.2021, 09:238 Псковичка поблагодарила «Экопром» за заботу о чистоте
30.01.2021, 09:001 Амбулаторно-поликлиническое отделение планируют сделать на базе детской инфекционной больницы в Пскове 29.01.2021, 23:546 Представители популярных соцсетей срочно вызваны в Роскомнадзор 29.01.2021, 23:420 По статистике раскрытых преступлений Псковская область занимает второе место в СЗФО 29.01.2021, 23:312 150 новых случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Псковской области
29.01.2021, 23:181 Самый страшный день - среда: водитель автолавки рассказал об ужасах бездорожья в Гдовском районе 29.01.2021, 23:010 Энергетики подвели итоги работы за 2020 год в Псковской области 29.01.2021, 22:450 Псковоблсовпроф подписал соглашение с региональным комитетом по туризму 29.01.2021, 22:304 Парня и девушку сбили на перекрестке Юбилейной и Коммунальной в Пскове
29.01.2021, 22:2446 Александр Козловский: Люди должны выражать свое мнение, а не навязанное 29.01.2021, 22:100 Каждое четвертое обращение псковскому омбудсмену поступает от содержащихся в системе УИС 29.01.2021, 21:551 Александр Коновалов надеется, что реконструкция «Машиностроителя» вернет псковичей на трибуны 29.01.2021, 21:380 Прокуратура обязала лишить водительских прав двух гдовичей, страдающих олигофренией
29.01.2021, 21:240 В «Семейной приемной» помогли жителям Овсища добиться горячей воды 29.01.2021, 21:120 Неработающий светофор на перекрестке Рижского и Юбилейной починят к утру субботы 29.01.2021, 21:030 В Псковской области есть несколько десятков эскроу-счетов 29.01.2021, 20:540 Большая часть сделок по льготной ипотеке зарегистрирована в Пскове и Великих Луках
29.01.2021, 20:490 В Пыталовском районе прошла серия встреч «ЗОЖ открывает мир возможностей» 29.01.2021, 20:460 Житель Гдовского района осужден за хранение пороха в бане 29.01.2021, 20:320 Десять человек погибли при столкновении микроавтобуса и фуры под Самарой 29.01.2021, 20:241 Псковский учитель награжден за прорыв в области дистанционного образования
29.01.2021, 20:122 Александр Коновалов рассказал, за что можно и нужно долго благодарить Алексея Севастьянова 29.01.2021, 20:013 «Акценты» Донецкого: Эхо протестов, «СР+» и соцсети без мата 29.01.2021, 19:480 Кражи наушников и телефона раскрыты в Псковском районе 29.01.2021, 19:400 В Печорах проводят конкурс на лучший эскизный проект пристройки к гимназии
29.01.2021, 19:367 Президент США призвал освободить Навального 29.01.2021, 19:330 Губернатора просят обустроить тротуары на улице Шоссейной 29.01.2021, 19:264 18 новых многоэтажек построят в Пскове и Завеличенской волости в 2021 году 29.01.2021, 19:161 В псковских маршрутках подорожает проезд
29.01.2021, 19:1310 В Пскове осудили 3-х организаторов и 18 участников несанкционированного митинга 29.01.2021, 19:004 Псковичам объяснили спил деревьев и кустарников у детского сада на Юбилейной 29.01.2021, 18:502 10,5 тысяч человек официально занимаются футболом в Псковской области 29.01.2021, 18:420 Пять автомобилей столкнулись в Псковском районе. ФОТО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.