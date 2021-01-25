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Испания выдала России обвиняемого в неуплате налогов на 3 млрд рублей

В Россию из Испании экстрадирован владелец иностранных компаний Андрей Кушуль, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 3 млрд руб., сообщили в Генпрокуратуре РФ. В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола он будет доставлен в Москву.

По версии следствия, с 2011 по 2016 годы, господин Кушуль, являясь собственником 50% акций иностранных компаний — «Акма Инжиниаринг Лимитед» и «Керинеа Лимитед», а также в равных долях совместно с другим лицом фактическим собственником группы компаний «Росан», организовал и руководил преступной группой, созданной для уклонения от уплаты налогов.

Как сообщает «Коммерсант», после совершения преступления Андрей Кушуль скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В августе 2019 года его задержали в Испании.