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В России и мире

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Байденом

31.01.2021 14:46|ПсковКомментариев: 0

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился деталями разговора между главой России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом, передает «Газета.ру».

Телефонный разговор политиков состоялся 26 января. Президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, международных отношений, продление договора СНВ-3, а также возможность сотрудничества в борьбе с коронавирусом.

По словам Пескова, Путин и Байден констатировали наличие очень глубоких разногласий.

«При этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», — заявил представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что разговор проходил в деловом и прагматичном тоне.

Источник: Псковская Лента Новостей
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