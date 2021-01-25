В России и мире

Москва потребовала от США прекратить вмешательство в дела России

Министерство иностранных дел России потребовало от Госдепа США и американского посольства в Москве прекратить вмешательство во внутренние дела РФ.

«Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности», - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на странице ведомства в Фейсбуке в связи с заявлениями американской стороны в поддержку несогласованных акций в России.

Как подчеркнули в МИДе, «грубое вмешательство США во внутренние дела России - такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами».

В МИД России отметили, что «поддержка нарушения закона Госсекретарем США Энтони Блинкеном - еще одно подтверждение закулисной роли Вашингтона».

В ведомстве указали: «Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России».

Как отмечает «Интерфакс», ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в соцсетях началось распространение фейков, касающихся несогласованных митингов, они незамедлительно блокируются, а авторы привлекаются к ответственности.

В воскресение в столице и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в страну оппозиционера Алексея Навального.