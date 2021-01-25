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Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии

В Индии мужчина застрелил свою сестру за день до ее свадьбы после публикации фотографий девушки с любовником, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Мератх в штате Уттар-Прадеш на севере страны.

По данным журналистов, накануне свадьбы любовник девушки, с которой он состоял в отношениях несколько лет, опубликовал в Сети и разослал ее родственникам их совместные фотографии.

Из-за публикации снимков брат невесты, который выступал против их отношений, пришел в ярость, взял пистолет у своего друга, после чего застрелил свою сестру.

Сообщается, что полиция арестовала мужчину, он признался в совершении преступления.