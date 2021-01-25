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Путин поручил принять меры по обеспечению прав журналистов

Президент России Владимир Путин поручил своим полпредам и СПЧ до 1 мая принять меры по обеспечению в регионах страны прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент утвердил перечень поручений по итогам заседания СПЧ, которое состоялось 10 декабря. Текст опубликован в понедельник на сайте Кремля.

«Полномочным представителям президента Российской Федерации в федеральных округах совместно с Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека принять меры по обеспечению в субъектах Российской Федерации прав журналистов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации», - указано в документе.

Срок исполнения этого поручения - 1 мая 2021 года.