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В России впервые применили очки виртуальной реальности при отборе на военную службу

В России впервые применили очки виртуальной реальности при проведении отбора на военную службу по контракту. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В Центральном военном округе (ЦВО) первыми в России применили очки виртуальной реальности при проведении профессиональной ориентации и отбора будущих контрактников. Апробация прошла на пункте отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге.

При проведении информирования кандидатов впервые были применены технологии виртуальной реальности, позволяющие почувствовать себя на месте стрелка, пулеметчика, гранатометчика, механика-водителя и командира танка, а также химика-разведчика, имея обзор 360 градусов.

Также на пункте отбора ЦВО впервые применяют методику исследования будущих контрактников при помощи компьютерной методики БОС-ТЕСТ, позволяющей определить способность кандидата к саморегуляции в стрессовой ситуации. На руку испытуемого помещается датчик частоты сердечных сокращений, который заменяет клавиатуру или мышь. Будущий контрактник должен контролировать частоту сердечных сокращений, чтобы управлять персонажем на экране компьютера.