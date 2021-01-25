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Челябинский экс-губернатор получал взятки через жену и тещу

01.02.2021 21:30|ПсковКомментариев: 0

В Мосгорсуде прокурор раскрыл способ получения депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым крупнейшей взятки в России на общую сумму, превышающую три миллиарда рублей. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Коммерсантъ», оказалось, что парламентарию помогали жена и теща.

На первом судебном заседании прокурор огласил обвинительное заключение. Из него следует, что двое предпринимателей, занимающихся дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев — с 2010-го по 2014 год отчисляли наличные средства в качестве вознаграждения депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, который на тот момент был губернатором Челябинской области. Им предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20 процентов прибыли.

В Челябинске взятки передавались теще Белоусова, а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена депутата. Ежемесячно эта сумма составляла 10 миллионов рублей. В итоге за несколько лет Белоусов получил 3,253 миллиарда рублей.

Он свою вину не признает. Его защита указывает, что бизнесменов привлекли к уголовной ответственности за хищения бюджетных средств при строительстве дорог в Челябинской области. Но они в ходе следствия заявили, что деньги были не похищены, а выплачены на взятки Белоусову и Юревичу. После этих показаний следствие позволило коммерсантам покинуть Россию. Также уехал из страны экс-губернатор. Таким образом, на скамье подсудимых находится только Белоусов.

О задержании депутата Госдумы стало известно 15 марта 2019 года. Однако суд отказался арестовывать чиновника, спустя несколько часов Белоусова отпустили.

Источник: Псковская Лента Новостей
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