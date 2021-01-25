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Минпромторг предложил поддержать нуждающихся россиян продуктами

Россияне могут получить продовольственную помощь от государства. Доклад с такими предложениями Минпромторг направил в правительство. На 39 листах говорится о разработанных мерах, которые ориентированы на приоритетную поддержку наиболее нуждающихся слоев населения.

В пресс-службе Минпромторга подтвердили, что в декабре направили доклад в аппарат правительства, пишет газета «Известия». Хотя подчеркнули, что вопрос о реализации таких мер в кабмине пока не обсуждают. Ведомство исполняет «дорожную карту» по реализации доктрины продовольственной безопасности, которую правительство утвердило еще в июне 2020 года. Из нее следует: министерства, включая Минсельхоз, Минэкономразвития, Роспотребнадзор, Минздрав, Минтруд и другие должны сформировать свои предложение и в едином докладе направить их в правительство в конце 2020 года.

По данным источника в правительстве, в документе министерство предлагает использовать механизм, который ранее уже обсуждался в кабмине на протяжении нескольких лет. Речь идет об адресной помощи гражданам: им ежемесячно могут перечислять средства, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания. Помощь от государства могут получить беременные и кормящие женщины, а также дети.

Сейчас вопрос о продуктовых карточках кабмин не рассматривает, отметили в пресс-службе правительства.

Торгово-промышленная палата поддерживает этот проект, сказал председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов. По его словам, мировой опыт доказал эффективность этого инструмента.