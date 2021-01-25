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Псковичи могут получить визу в Финляндию в Петербурге

С 1 февраля 2021 года в визовом центре Финляндии в Санкт-Петербурге начался прием документов на оформление разрешения на пребывание в стране.

Туда могут обратиться жители северной столицы, Калининградской области, республики Коми, Ленинградской области, Ненецкого автономного округа, Новгородской, Псковской и Вологодской областей. Ранее прием документов производился непосредственно в Генеральном консульстве, пишет РИА Новости со ссылкой на VFS Global.

Визовый центр в Санкт-Петербурге принимает документы по понедельникам, вторникам и средам с 9.00 до 14.00 по обязательной предварительной записи. Она введена для соблюдения норм дистанцирования. Все клиенты проходят проверку температуры тела на входе для оценки состояния здоровья.

Конверты с решением и документы необходимо будет получать посредством курьерской службы.

Финляндия разрешает въезд из России только определенным категориям граждан, например, обладателям вида на жительств, студентам финских вузов, сотрудникам компаний в Финляндии, сезонным работникам, людям, имеющим близких родственников. Ограничения на въезд, введенные правительством, сохраняют действие как минимум до 9 февраля, и, возможно, будут продлены.

Информацией о сроках открытия границы для туристов в Генконсульстве не располагают.