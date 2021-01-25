В России и мире

Стали известны подробности о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Положительная динамика здоровья страдающей глиобластомой головного мозга Анастасии Заворотнюк связана с правильным лечением. Такое мнение высказал врач-онколог Андрей Пылев «Собеседнику».

Фото: woman.ru

Недавно СМИ сообщали, что проводимый комплекс медицинских мероприятий позитивно сказался на состоянии актрисы - Заворотнюк сейчас находится дома и совершает небольшие прогулки во дворе. Как отметил специалист, основным способом борьбы с заболеванием, которым страдает звезда сериала «Прекрасная няня», является хирургическое вмешательство, затем врачи подключают этапную химиотерапию. Пациент должен находиться под постоянным наблюдением, поскольку опухоль является крайне агрессивной - и возможны рецидивы.

При этом, по словам врача, в России онкобольным оказывается достойная поддержка. «Мы стараемся аккумулировать все самое лучшее, что накоплено в мире для лечения онкологических заболеваний», - подчеркнул врач. Кроме того, отечественное лечение значительно дешевле.

Комментируя время от время появляющиеся сообщения о том, что актриса якобы запустила заболевание, Пылев пояснил, что «долгое время это заболевание может протекать бессимптомно», также он посоветовал обращаться к врачам в случае возникновения неврологической симптоматики.

Напомним, два года назад у звезды «Моей прекрасной няни» обнаружили глиобластому головного мозга. После операции в Германии артистка вернулась в Россию.