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Пожилого журналиста избили металлическим прутом и ограбили

62-летнего журналиста избили и ограбили в Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Республике Бурятия.

30 января обвиняемые распивали спиртные напитки, после чего вечером возле продуктового магазина на улице Ключевской увидели одинокого пожилого мужчину, который возвращался домой. Молодые люди проследили за мужчиной, после чего напали на него возле дома, нанесли удар металлическим прутом по голове, затем затащили в подъезд, где продолжили избивать руками и ногами.

После нападения злоумышленники, обыскав одежду и сумку потерпевшего, похитили у него мобильный телефон и другие вещи. Затем при помощи похищенного телефона, подключенного к услуге «Мобильный банк», обвиняемые перевели со счета потерпевшего на банковский счет одного из них 8 тысяч рублей. «Сотрудники уголовного розыска полиции, отследив указанный перевод, смогли выйти на след злоумышленников и задержать их. Потерпевший мужчина сейчас находится в больнице, где ему оказывается необходимая врачебная помощь», - говорится в сообщении ведомства.

По подозрению в совершении преступления задержали трех 17-летних подростков, которых потерпевший опознал по фотографиям. В ходе обыска у молодых людей изъяли похищенный телефон.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).