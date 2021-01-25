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В Кремле надеются, что ЕС не совершит глупость в связи с делом Навального

В Кремле надеются, что ЕС не будет увязывать перспективы отношений с РФ с делом Навального. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий визит в Россию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.



Источник: mir-tourista.ru

«Надеемся, что такой глупости, как увязывание перспектив российско-еэсовских отношений с делом этого обитателя СИЗО, не произойдет», - цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что в Москве ждут контактов с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. «Потому что отношения России и Евросоюза - это те отношения, которые совершенно незаслуженно и неоправданно находятся сейчас в стадии заморозки. Конечно же, Москва заинтересована в том, чтобы эти отношения нормализовались, развивались в интересах как стран - членов Евросоюза, так и в интересах Российской Федерации. Мы готовы все делать для этого», - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что ситуация с Алексеем Навальным - это тема, по которой Москва не готова прислушиваться к заявлениям извне.

«Мы готовы последовательно и терпеливо все объяснять, но реагировать на какие-то менторские заявления мы не намерены и принимать во внимание их не намерены», - сказал пресс-секретарь президента РФ.