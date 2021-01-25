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В российских школах появятся советники для обсуждения политики и митингов

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. Как сообщает «Коммерсантъ», чиновники задумались над усовершенствованием воспитательной работы с учащимися после появления студентов и старшеклассников на несанкционированных митингах 23 и 31 января.

По данным издания, за проект в значительной мере отвечает созданное в 2015 году Российское движение школьников (РДШ), которое курируется администрацией президента. Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева пояснила, что будущие воспитатели должны будут говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах.

Министр просвещения Сергей Кравцов, выступавший перед сенаторами через несколько дней после несанкционированной акции сторонников Навального 23 января, упомянул в своей речи «недавние события», которые, с его точки зрения, показали, как важна тема воспитания.

«Каким образом дети будут достигать поставленных целей? Что и в какой момент жизни может повлиять на их мировоззрение? Как предотвратить возможность оказания деструктивного влияния на детей?» - отметил он.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко упрекнула докладчика: «Вот сейчас мы во всех школах введем советника директора по воспитательной работе, и у нас все будет хорошо с воспитанием? Это очень поверхностный и неправильный подход».

О необходимости более плотной работы со школьниками во внутриполитическом блоке АП задумались еще после протестов 2017 года, поводом к которым стал фильм ФБК (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) о тогдашнем премьере Дмитрии Медведеве. Тогда среди протестующих впервые оказалось много старшеклассников и студентов.

Советники по воспитанию в школе необходимы, считает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина: «Сейчас нет серьезного диалога внутри общества с подрастающим поколением - мы срываемся в неконструктивную критику, в протесты, вместо того чтобы выстроить конструктивный диалог». Но такие воспитатели должны иметь необходимую квалификацию, а «серьезной подготовки сейчас нет», указывает эксперт. «Еще важен вопрос доверия ребят таким сотрудникам - насколько дети могут быть откровенными, насколько их мнения должны быть защищены. Но в том, что такой диалог нужен, я не сомневаюсь»,- говорит госпожа Абанкина.