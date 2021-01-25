В России и мире

В России создадут управляемые через интернет станции роботов

В России создают проект станций роботов, управляемых через интернет, которые можно будет использовать как курьеров, грузчиков и снегоуборщиков, пишут «Известия».

Пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) уточнила, что речь идет о создании сети баз для многоцелевых колесных платформ, предназначающихся для работы на открытой местности, в коттеджных поселках, на предприятиях и территориях без дорожной инфраструктуры.

К работе со станциями можно будет привлечь сотрудников на удаленке, а также маломобильных граждан, так как управление осуществляется через интернет. Они смогут принимать заказы, удаленно подключаться к работу с нужным функционалом и выполнять необходимые задачи.

На данный момент создан предсерийный вариант наземного колесного робота с грузоподъемностью 150 кг и скоростью 15 км/ч. Предусмотрены как ручной, так и автономный режимы работы, управление через Сеть, построение карты местности и пр.

Планируется, что в этом году проект предложат региональным властям. Сейчас готовится технико-экономическое обоснование проекта, пишет RT.

Ранее, 25 января сообщалось, что в трех российских регионах к 2025 году пройдут пилотные испытания летающих беспилотных такси. Машина представляет собой пассажирский дрон, который может поднять в воздух одновременно двух людей. Ей управляет цифровая система, которая полностью исключает пассажира из управления и следит за безопасностью в небе.