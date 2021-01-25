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Медики рассказали, кто подвержен наибольшему риску смерти от коронавируса

Риск умереть от коронавируса наиболее высок для страдающих онкологическими заболеваниями. Об этом говорится в докладе, опубликованном Польским обществом эпидемиологов и врачей-инфекционистов.

Автор доклада, глава общества Роберт Флисяк, проанализировал несколько тысяч летальных случаев COVID-19 в зависимости от возраста пациентов, от сопутствующих заболеваний и состояния, в котором они находились при госпитализации, пишет РИА Новости.

Наибольшую долю смертельных случаев - 25,6% - зафиксировали среди онкологических больных. За ними идут пациенты, перенесшие инсульт, - 24,3%. Среди других сопутствующих заболеваний, которые чаще всего встречались у скончавшихся от COVID-19, были хроническая обструктивная болезнь легких (22,5 %), ишемическая болезнь сердца (18,8%) и другие сердечно-сосудистые заболевания (15,8%).

Также польские медики подтвердили прямую зависимость смертности от коронавируса от возраста пациентов. Так, для больных старше 80 лет этот показатель составляет более 22,6%, для пациентов от 70 до 80 лет - чуть более 15%, а для возрастной группы от 60 до 70 лет он почти вдвое меньше.