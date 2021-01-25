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Правительство определило правила поддержки российских электронных СМИ

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидий на поддержку социально значимых проектов электронных СМИ, а также на создание интернет-сайтов, имеющих социальное или образовательное значение.

Раньше эти правила каждый год утверждались приказом Роспечати. С 2021 года порядок субсидирования будет регулироваться постановлением правительства, а непосредственную поддержку СМИ будет оказывать Минцифры, сообщается на сайте кабмина.

Получить субсидии смогут учредители средств массовой информации и с их помощью создавать новые программы и снимать документальные фильмы.

Средства в том числе разрешается направить на оплату труда сотрудников и приглашенных специалистов, командировочные расходы, аренду транспорта, техники, помещений и декораций для проведения съемок и звукозаписи.

Владельцы социально ориентированных сайтов смогут покрыть расходы на зарплату сотрудников, оплату или продление регистрации доменного имени в интернете, аренду серверного оборудования. Субсидии также можно потратить на оплату услуг по предоставлению архивных материалов, приобретение лицензионного программного обеспечения, техническое поддержание сайта.

Сроки проведения конкурсного отбора и требования к оформлению заявок на получение господдержки будут опубликованы на сайте Минцифры.