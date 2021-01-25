В России и мире

Данные о местоположении россиян перестанут быть тайной

Минцифры предложило вывести геоданные абонентов из-под действия тайны связи. В министерстве объясняют это необходимостью более оперативного получения информации при поиске пропавших людей, сообщает РБК.

Замглавы Минцифры Олег Иванов объяснил, что сейчас координаты абонентских устройств являются тайной и операторы обязаны обеспечивать ее соблюдение. Тем не менее операторы могут предоставлять служебную информацию, включающую координаты пропавших граждан. Но в настоящее время координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью, а в случае с поиском пропавших людей «счет идет на часы».

«Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей. Для их поиска привлекаются как ресурсы федеральных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, так и поисковые общественные организации и операторы связи», - указал Иванов.

Эксперты напоминают, что определить местонахождение лица в экстренном порядке через геолокацию его гаджета было возможно только в случае, если без вести пропал несовершеннолетний и на получение этих данных есть согласие родителя или опекуна. Органы были обязаны уведомить суд в течение 24 часов о проведении оперативно-разыскного мероприятия и получить судебное решение на это в течение 48 часов.

Законопроект направлен на рассмотрение в заинтересованные ведомства, после чего будет представлен на общественное обсуждение.

Отметим, что осенью прошлого года Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает оператора связи без решения суда предоставлять данные о местоположении абонентов для поиска пропавших людей. Как говорилось в пояснительной записке к документу, ежегодно в России пропадают около 120 тыс. человек, включая 45 тыс. детей. В розыск объявляют около 60 тыс. человек в год. При этом 90% пропавших имеют при себе мобильный телефон, который остается включенным на протяжении трех дней с момента исчезновения. Но второе чтение проекта до сих пор не состоялось.