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Андрей Турчак стал почетным членом Российского военно-исторического общества

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак стал почетным членом Российского военно-исторического общества. Об этом сообщается на официальном сайте общества.

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский вручил билет и знак почетного члена РВИО Андрею Турчаку 2 февраля в Музее военной формы Российского военно-исторического общества.

«Мы вместе тесно сотрудничали, когда он 9 лет возглавлял Псковскую область и был одним из самых эффективных, искренне болеющих за дело региональных руководителей̆. Много доброго было им сделано для культуры и сохранения исторического наследия этой̆ старинной̆ русской̆ земли», - отметили в РВИО.