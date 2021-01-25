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Женщина уволилась с госслужбы и стала переводчицей с кошачьего

Британка Джули-Энн Торн уволилась с государственной службы, чтобы стать переводчицей с кошачьего. По словам женщины, она прекрасно понимает эмоции кошек и может обучать их хозяев чувствовать себя более комфортно с питомцем, передает «Лента.ру».

«Я не могу объяснить науку или логику, стоящую за этим, потому что это скорее эмоциональная и энергетическая связь между мной и кошками», — призналась женщина. По ее словам, она улавливает не только поведенческие сигналы, но и чувства кошек. Как считает британка, она способна переживать эмоции, которые испытывает кошка.

Торн рассказала, что о связи с животными заподозрила в 2012 году, когда вместе с мужем посетила зоопарк. Увидев самку гепарда, женщина вдруг почувствовала сильную тоску и стала плакать. Позднее выяснилось, что самка гепарда недавно потеряла пару и скорбела о смерти самца.

Сейчас зоопсихолог берет по 195 фунтов стерлингов за консультацию (20 тысяч рублей). Во время сеанса она настраивается на эмоции кошек и собирает поведенческие подсказки, благодаря которым хозяевам будет проще понимать своего питомца. Кроме того, Торн назначает определенные лекарственные травы для коррекции поведения животных.