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Вторая часть «Последнего богатыря» собрала 2 млрд рублей

Сборы фильма «Последний богатырь. Корень зла» превысили 2 млрд руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», всего 15 фильмов собрали в российском прокате больше 2 млрд руб., из них 4 — отечественные (статистика ведется с 2004 года).

Сиквел сказки посмотрели 6,8 млн зрителей. Первый фильм «Последний богатырь» собрал в прокате 1,7 млрд руб. при 7,3 млн зрителей.

Как отмечает «Коммерсант», «Последний богатырь. Корень зла» — единственный фильм, который вышел в 2020 году (31 декабря) и собрал больше 2 млрд руб. в прокате. Хотя в 2020 и 2021 годах действовали и действуют ограничения на посещаемость залов.

Лидером по сборам среди отечественных фильмов остается «Холоп», съемки которого проходили в Псковской области, — 3,2 млрд руб. (2-е место в общем рейтинге).