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В российском регионе ввели квоту на домашних животных

07.02.2021 18:22|ПсковКомментариев: 2

В одном из российских регионов чиновники ввели квоту на домашних животных, которых граждане могут содержать в квартире. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Ограничения вводятся в Кировской области с 14 февраля.

Чтобы вычислить, сколько собак или кошек можно завести, надо сначала из площади квартиры вычесть норму предоставления жилплощади, умноженную на количество жильцов. Эту норму устанавливают местные власти, но традиционно она составляет 18 квадратных метров.

Полученный результат нужно разделить на норматив для животных: не менее 2,5 квадратных метра для собак весом более 25 килограмм, от 1,5 квадратных метра для собак легче 25 килограмм, 0,8 квадратных метра для кошек.

Таким образом, семья из трех человек сможет завести двух маленьких собачек только в квартире свыше 57 квадратных метров. Один человек, проживающий в 35-метровой однокомнатной квартире, может позволить себе 21 кошку, передает «Лента.ру».

Источник: Псковская Лента Новостей
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