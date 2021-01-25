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Бывший госсекретарь США умер в возрасте 100 лет

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц умер в возрасте 100 лет. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщают иностранные и российские СМИ.

Как отмечается, Джордж Шульц умер в субботу, 6 февраля, в кампусе Стэнфордского университета, где жил и работал. Он был сотрудником Гуверовского института, а также почетным профессором Стэнфордской высшей школы бизнеса.

Джордж Шульц был госсекретарем США с 1982 по 1989 годы, во время президентства Рональда Рейгана. Сопровождал его в поездке в Рейкьявик для встречи с главой СССР Михаилом Горбачевым в 1986 году. Также присутствовал вместе с вице-президентом США Джорджем Бушем-старшим на похоронах генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в ноябре 1982 года.

До этого Шульц также занимал посты министра труда и министра финансов США, передает «Лента.ру».