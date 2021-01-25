В России и мире

В США стремительно распространяется британский штамм коронавируса

Более заразный штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, стремительно распространяется в США и может стать доминирующим в стране к марту. Об этом говорится в исследовании, которое провела группа из более чем 50 сотрудников из Калифорнийского университета, Аризонского университета, компании Helix, исследовательского центра Scripps Research Institute, и других.

«Мы выяснили, что B.1.1.7 появился в США ближе к концу ноября 2020 года, на январь 2021 года он распространился на, по меньшей мере, 30 штатов США. Важно отметить, что мы обнаружили, что вариант B.1.1.7 на 35-45% больше распространяется по всей стране (чем другие варианты – ред.)», - цитирует РИА Новости авторов исследования.

Отмечается, что к марту 2021 года штамм B.1.1.7 может стать преобладающим среди всех штаммов коронавируса, распространяющихся в стране, что может привести к очередному резкому росту случаев заражения и, как следствие, летальных исходов.