В России и мире

Россия возобновила авиасообщение с двумя странами

Сегодня, 8 февраля, Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром: разрешаются два рейса в неделю по маршруту Москва-Афины и три рейса в неделю по маршруту Москва-Сингапур.

Авиакомпании пока не сообщали о планах возобновить регулярные рейсы по этим направлениям, пишет РИА Новости.

С 27 марта 2020 года на фоне пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.