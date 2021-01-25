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Песков рассчитывает, что мир встретит август «с открытым забралом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом достигнет 60%, что позволит в августе вернуться к жизни «с открытым забралом».

По его словам, возвращение к допандемийной жизни во многом будет зависеть от появления иммунитета к коронавирусу у населения Земли, который может сформироваться уже к середине лета. «Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», - цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Он напомнил, что, согласно расчетам иммунологов, необходимо, чтобы иммунитет появился примерно у 60% населения планеты, причем как естественным, так и искусственным путем. «Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить», - добавил Дмитрий Песков.