В России и мире

В России выявили минимальное с октября число случаев коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 15 916, это минимальный показатель с 21 октября. Общее количество инфицированных достигло 3 983 197, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,4%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Ненецком АО (0,1%), Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО, Магаданской области, Хакасии и Ингушетии (0,2%). В частности, за сутки был выявлен 1 551 заболевший в Санкт-Петербурге, 912 - в Московской области, 465 - в Нижегородской области, 368 - в Воронежской области, 359 - в Ростовской области.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом за сутки возросло на 15 881, до 3 472 091. По данным штаба, доля уже выздоровевших увеличилась до 87,2% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 090 пациентов в Санкт-Петербурге, 956 - в Московской области, 564 - в Челябинской области, 427 - в Нижегородской области, 388 - в Ростовской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 407 против 432 днем ранее, это минимум с 30 ноября. Всего от инфекции умерли 77 068 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,93%, следует из данных штаба. За сутки, в частности, скончались 41 пациент в Санкт-Петербурге, 32 - в Московской области, 17 - в Красноярском крае, 16 - в Краснодарском крае, 12 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 434 038 человек.