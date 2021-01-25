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Сразу несколько стран объявили российских дипломатов персонами нон грата

Сразу несколько стран объявили российских дипломатов персонами нон грата в своих государствах. Речь идет о Польше, Швеции и Германии. Такое решение является ответным на действия российских властей, сообщают «Вести».

Фото: radiosputnik.ria.ru

В пятницу, 5 февраля, стало известно, что Министерство иностранных дел России высылает из страны трех зарубежных дипломатов. Они участвовали в несанкционированных акциях протеста 23 и 31 января. Министерство Польши, в свою очередь, пригрозило России ухудшением двусторонних отношений.

В немецком ведомстве объяснили свое решение Венской конвенцией о дипломатических отношениях. В Стокгольме отметили, что высылка российского дипломата является ответным действием на аналогичный поступок Москвы.

Как сообщают РИА Новости, в минувшую пятницу в российском МИД сообщили, что работники дипломатических представительств Германии, Швеции и Польши участвовали в несогласованных акциях. Их объявили персонами нон грата и обязали покинуть страну. В Кремле назвали это решение последствием действий загранпредставительств на фоне незаконных беспорядков. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия продемонстрировала, что «подобного она терпеть не намерена».

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 января и продолжились 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента России Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но «все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно».