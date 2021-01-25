В России и мире

О роли псковского МИДа

Представительство МИД России в Пскове существует уже более 20 лет. За это время в его жизни многое поменялось, но неизменным остается главное предназначение – реализация государственной политики в сфере международных отношений Российской Федерации на территории Псковской области.

В качестве территориального органа МИД России представительство начало функционировать не сразу. В 1993 году постановлением правительства Российской Федерации был образован Псковский филиал представительства министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге. Необходимость создания в Псковской области подразделения российского внешнеполитического ведомства была обусловлена обретением регионом приграничного статуса, многократно возросшей активностью местных органов власти в сфере установления международных контактов и расширением внешнеэкономических связей, открытием в Пскове консульских учреждений Латвии и Эстонии.

В связи с развитием и наращиванием взаимодействия региона с иностранными партнерами назрела необходимость в структурном реформировании филиала, который в 1996 году был преобразован в отдельный территориальный орган – представительство министерства иностранных дел Российской Федерации в Пскове.

У истоков создания «псковского МИДа», как его порой называют горожане, стоял Вячеслав Николаев. Он приложил немало усилий для запуска работы в Пскове структурного подразделения МИД России, выстраивания систему взаимоотношений с региональными и местными органами власти, в разные годы был руководителем представительства, энергично отстаивал внешнеполитические интересы России в Псковской области и за рубежом (работал Генеральным консулом России в Латвии и Норвегии).

В 2007 году у представительства появилось собственное здание – небольшая историческая постройка в центре Пскова (до этого помещения для работы арендовались у администрации области). Памятник архитектуры регионального значения «Дом Щербицкого» был построен в 1901 году на средства и по заказу уездного врача, имя которого увековечено в названии сооружения. Это одно из первых строений в стиле модерн в Пскове, возведенное в период интенсивного развития этого направления в искусстве в России.

На момент переезда здание находилось в весьма плачевном состоянии, требовало проведения ремонтных работ по восстановлению его исторического облика. В 2012 году комплексная реставрация объекта культурного наследия «Дом Щербицкого» была завершена. Стоивший немалых усилий проект был реализован под руководством Сергея Ефименко, возглавившего территориальный орган по возвращении из длительной загранкомандировки в Таллине. В настоящее время псковский дипломат, профессионально владеющий английским и эстонским языками, продолжает защищать приоритеты нашей страны в Постоянном представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке.

Следует отметить, что сотрудники представительства активно вовлечены в общеминистерский процесс ротации кадров. География «точек», в которых им доводилось служить, охватывает такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Абхазия, Норвегия, Польша, Австрия, Германия, Испания, Малайзия, Ангола, Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки. В Генеральном консульстве России в Бонне работает в настоящее время Владимир Спиридонов, руководивший представительством с 2017 по 2020 годы. Ему на смену пришел Александр Иванов, проходивший службу в посольстве России в Литве.

Мы, конечно, никогда не забудем своего земляка и коллегу Дмитрия Вишернева, трагически погибшего вместе с супругой при исполнении служебного долга в Абхазии. Мемориальная работа в память о Дмитрии стала почетной традицией.

Сегодня в соответствии с возложенными на него задачами представительство министерства иностранных дел России в Пскове оказывает содействие органам государственной власти Псковской области в развитии международных и внешнеэкономических связей. Регион входит в состав консульских округов большинства иностранных консульских учреждений, расположенных в Санкт-Петербурге (а их насчитывается 34), поэтому визиты дипломатов здесь - не редкость.

Непосредственно в Пскове работают консульство Латвийской Республики и канцелярия Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге. Они занимаются преимущественно выдачей виз российским заявителям и консульским обслуживанием собственных граждан. Организуемые ими протокольные мероприятия приурочены в основном к их национальным праздникам. Учреждения проводят выставки, концерты, презентации традиционной продукции. Представительство оформляет их сотрудникам документы для аккредитации, выдает визы.

По ходатайству органов государственной власти Псковской области представительство оказывает содействие в получении шенгенских виз в упомянутых консульских учреждениях прибалтийских государств для сотрудников, выезжающих за границу со служебными целями.

Для подготовки командировок за рубеж, осуществляемых в целях развития международных связей, представительство по заявкам региональных госорганов оформляет и выдает их должностным лицам заграничные паспорта, направляет в МИД России документы для оформления дипломатических и служебных паспортов.

Представительство оказывает содействие органам государственной власти Псковской области в осуществлении международных связей, развитии инвестиционного сотрудничества. Для этих целей на основании ходатайств от них оформляются приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан (в виде электронных указаний, направляются в российские загранучреждения в качестве основания для выдачи виз). Поводом является, как правило, проведение на территории региона форумов, конференций, фестивалей, переговоров и иных мероприятий с участием зарубежных гостей.

В сентябре 2020 года при координации МИД России состоялся официальный визит делегации Псковской области во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым в Белоруссию. Прошли встречи главы субъекта Федерации с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, премьер-министром Романом Головченко, председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым.

В декабре 2020 года по итогам заседания рабочей группы, проходившего в режиме видеоконференцсвязи под председательством губернатора Псковской области и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Игоря Петришенко, подписан план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между администрацией Псковской области и министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 30 июня 2017 года.

Политико-дипломатическое и организационное сопровождение оказывается реализации на территории Псковской области программ приграничного и трансграничного сотрудничества «Россия – Латвия», «Россия – Эстония», «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014-2020 годов. Их основными приоритетами являются развитие туризма, малого и среднего бизнеса, защита окружающей среды, сохранение культурного наследия, совершенствование приграничной инфраструктуры.

Оказываем содействие органам государственной власти Псковской области в работе с прибывающими иностранными делегациями. При содействии представительства в 2020 году состоялись визиты представителей руководства дипломатических миссий Финляндии, Швеции, республики Корея и Белоруссии в России.

В целях продвижения внешнеполитических интересов России представительство ведет работу по совершенствованию информационного сопровождения международных связей Псковской области с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

В качестве востребованного инструмента донесения в доступной и интересной форме информации до широкого круга читателей зарекомендовала себя социальная сеть «Твиттер». Отдельное внимание уделяется развитию связей региона с зарубежными партнерами, рекламе туристического, экономического и инвестиционного потенциала, продвижению объективной исторической и актуальной информации о России.

Представительство принимает участие в работе органов государственной власти Псковской области по продвижению исторической правды, противостоянию попыткам фальсификации событий нашего прошлого. Его сотрудники на постоянной основе задействованы в проводимых в субъекте Федерации тематических международных мероприятиях, руководитель состоит в областных консультативных органах и оргкомитетах по их подготовке и проведению.

Псков в современном, быстро меняющемся мире по-прежнему крепко стоит на западных рубежах нашей страны. Он является важным центром международного сотрудничества, транспортным и логистическим узлом, хранителем русской культуры и русского языка, православных святынь, символом военной мощи.

Представительство МИД России в Пскове