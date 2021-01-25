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Роскомнадзор запустил приложение для сбора жалоб на запрещенный контент

Роскомнадзор объявил о начале бета-тестирования мобильного приложения для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию. В ведомстве полагают, что это повысит эффективность защиты интернет-пользователей от социально опасного контента, сообщает Интерфакс.

Помимо подачи жалобы на зловредный контент, сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов.

К противоправному контенту, напомнили в Роскомнадзоре, относятся материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств и т.д., которые включаются в реестр запрещенных сайтов.

Приложение дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 года получено более 2,7 млн сообщений об информации в интернете, нарушающей российское законодательство.

По данным РКН, за восемь с небольшим лет с начала действия профильного закона в ведомство поступило и рассмотрено более 315 тыс. сообщений о материалах, связанных с детской порнографии, почти 643 тыс. - о незаконном обороте наркотиков, 211,5 тыс. - о призывах к самоубийству, около 1,5 млн - о нелегальных азартных играх.

Бета-версию приложения «РКН» можно скачать в App Store и Google Play. Доступ к сервису осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (портал Госуслуг) и не требует дополнительной регистрации.