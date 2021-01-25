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ВОЗ исключила сценарий заражения коронавирусом напрямую от летучих мышей

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения считает маловероятными версии заражения людей коронавирусом от летучих мышей или в результате лабораторной деятельности. Об этом заявил глава группы Питер Бен Эмбарек.

Ученые тщательно изучили четыре потенциальные гипотезы того, как SARS-CoV-2 мог попасть к человеку. «Первая - это прямая передача от животного к человеку, - отметил Питер Бен Эмбарек. - Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия - это цепочка продуктов, в особенности замороженных, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя - это возможность инцидента, связанного с лабораторией».

Наиболее вероятной причиной эксперты считают передачу вируса через промежуточный носитель, ее и будут изучать в дальнейшем, пишет РИА Новости. Кроме того, весьма вероятна возможность передачи вируса через поверхность замороженных продуктов — эта гипотеза предполагает, что вирус был транспортирован издалека. Третьей по вероятности остается версия прямой передачи вируса от летучих мышей.

«Но поскольку Ухань не находится рядом со средой, где водятся летучие мыши, то прямая передача от летучей мыши в Ухане маловероятна. И поэтому мы попытались найти, какие другие животные могли бы стать переносчиками вируса», -заключил глава группы.