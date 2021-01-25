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Для боящихся летать пассажиров придуман новый способ избежать стресса при полете

09.02.2021 21:17|ПсковКомментариев: 0

Для любопытных путешественников, а также для тех, кто боится летать самолетами, хочет избежать стресса или пытается найти способы сконцентрироваться на работе во время перелета, был придуман новый сервис «Турбли» (Turbli), передает «Лента.ру». 

Сайт «Турбли» может предсказать за 36 часов какая турбулентность будет в полете. Все, что нужно для этого сделать пассажирам — всего лишь указать аэропорт вылета и прилета, и алгоритм прогнозирования запустится.

Для своей работы сайт использует прогнозы Национальной метеорологической службы США — на них же опираются американские пилоты при планировании полетов. Основываясь на погодных показателях, сайт покажет, в каких участках полета возможна турбулентность, а также может ли интересующий рейс прибыть в аэропорт позже указанного времени.

На сайте также есть полезные советы для путешественников, как уменьшить стресс во время турбулентности в полете, и даже список самолетов, в которых путешествие пройдет максимально спокойно и комфортно.

Как уточняет издание, изменение климата может привести к усилению турбулентности в полетах. Так, удвоение уровня углекислого газа в атмосфере может увеличить среднее количество возникновений сильной турбулентности при хорошей погоде на высоте 11 километров на 149 процентов. В результате, турбулентность на коммерческих рейсах может возникать в два или даже в три раза чаще, чем в настоящее время.

Источник: Псковская Лента Новостей
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