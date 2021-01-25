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В Великобритании нашли «вызывающую беспокойство» мутацию коронавируса

В Великобритании изучают две новые мутации коронавируса, одну из которых классифицировали как «вызывающую беспокойство».

Не исключается, что вариация вируса, обнаруженная в Бристоле и получившая название Е484К, может распространяться с большей скоростью, а также «сопротивляться» действию вакцин, пишет РИА Новости. Вторую мутацию, выявленную в Ливерпуле, отнесли к группе «изучаемых вариантов».

Сейчас в Великобритании циркулируют четыре вариации вируса, относящиеся к «вызывающим беспокойство».

В середине декабря 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины будут эффективны против нового штамма COVID-19.