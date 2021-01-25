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Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор для защиты от COVID-19 без согласия врача

Директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова рассказала, кому нельзя носить респиратор FFP2 для защиты от заражения коронавирусом без согласия врача.

«В таких респираторах тяжело дышать, особенно продолжительное время, - цитирует ее РИА Новости. - Поэтому для людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также для людей с некоторыми психическими расстройствами может быть опасно носить такие респираторы - это нужно обсудить с врачом».

Марина Велданова также обратила внимание на то, что респираторы плохо сидят на детях, а также людях с бородой или усами, поэтому защита будет хуже. Также респираторы с клапанами не защищают окружающих от инфицированного человека, потому что он выдыхает воздух не через фильтр. Кроме того, респираторы нужно подгонять под лицо, для чего нужны определенные навыки.