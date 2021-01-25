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Лавров заявил о попытках сделать Россию «послушной страной»

О попытках Запада сделать Россию «послушной страной» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом, по его мнению, эти попытки ужесточаются, сообщает РИА Новости.



Фото: пресс-служба МИД России

«Обстановка на мировой арене вы видите, как развивается. Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас по большому счету "послушными", хотят нас заставить согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям», - сказал Сергей Лавров.

«И хотят, чтобы Россия по большому счету была "удобной" территорией для продвижения их собственных интересов и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в сфере общественно-политической. Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся все более и более ожесточенными», - добавил он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, силу, знания и опыт российских дипломатов с опорой на мудрость предшественников необходимо самым активным образом задействовать для настойчивого продвижения внешнеполитического курса, определенного президентом России.

Добавим, что после визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, во время которого он, в том числе, встречался с Сергеем Лавровым, Боррель заявил, что «Россия не оправдала ожиданий Евросоюза», «так и не став современной демократией», и дал понять, что готов инициировать расширение санкций против России.