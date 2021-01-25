В России и мире

Основателя Facebook требуют через суд признать банкротом в России

Основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга требуют признать банкротом в России. Как сообщает Ридус, соответствующее дело появилось в картотеке Арбитражного суда города Москвы.

Заявление о признании Цукерберга Марка Эллиота банкротом как индивидуального предпринимателя поступило в столичный арбитраж 9 февраля.

Судя по материалам сайта арбитражного суда, дело о банкротстве создателя Facebook рассматривает судья Кравчук. Имя заявителя, имеющего финансовые претензии к Цукербергу, на данный момент не разглашается.