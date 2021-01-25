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Эксперт допустила рост заболеваемости коронавирусом весной

Весной возможно увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией. Таким мнение поделилась заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная на семинаре «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика».

«Весенний и осенний период наиболее комфортные для распространения коронавируса, - цитирует ее ТАСС. - Поэтому многие специалисты предполагают, что весной мы, возможно, встретимся с некоторым увеличением числа случаев COVID-19».

Наталья Пшеничная указала на то, что респираторные вирусы, в том числе сезонные коронавирусы, начинают вести себя активно в весенний и осенний сезоны при повышенной влажности и не очень высокой температуре (от нуля до +5-10 градусов).