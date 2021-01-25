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В России уволили майора полиции за видео в TikTok

Майора полиции в Хабаровске уволили со службы за видео в TikTok. Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

10 февраля в TikTok появилось видео, на котором женщина в полицейской форме с погонами майора строит гримасы. В ведомстве подтвердили, что речь идет о майоре полиции из Хабаровска, пишет РИА Новости.

«В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудника органов внутренних дел», - рассказала Ирина Щеголева.

В отношении сотрудника - автора и участника видео - провели служебную проверку, по результатам которой уволили из органов внутренних дел.