В России и мире

Инфекционист: Британский штамм коронавируса придет в Россию весной

Британский штамм коронавируса может начать распространяться в России в середине весны. Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

«Британский штамм к нам все равно придет, он у нас будет, скорее всего, в середине весны, - цитирует его ТАСС. - И если мы сейчас снимем послабления, то у нас будет новая вспышка заболеваемости большая, а этого не хотелось бы. Он все равно придет, все равно будем заболевать, но нужно, чтобы все было постепенно, без перегрузки системы здравоохранения, с готовностью к тому, что он придет».

Инфекционист указал на то, что британский штамм, в отличие от других, легче передается.