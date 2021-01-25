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Роскомнадзор составит протоколы в отношении соцсетей за призывы к протестам

Сегодня, 11 февраля, Роскомнадзор начинает составление административных протоколов в отношении ряда социальных сетей за призывы к участию в несанкционированных акциях.

«Составление протоколов состоится в период с 11 февраля по 1 марта 2021 года, - отметили в пресс-службе ведомства. - Вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях направлены представителям соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram».

Нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей, пишет ТАСС. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.