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Венедиктов опубликовал ответ президента России на вопрос про отравление Навального

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале опубликовал часть ответов президента России Владимира Путина на его вопрос про отравление оппозиционера Алексея Навального, которые он задал на закрытой встрече с главными редакторами.

Так, глава государства уточнил, что российские врачи не нашли никаких следов отравляющих веществ в анализах. В разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном он попросил прислать анализы, сделанные во французской лаборатории, но получил отказ.

Тогда Владимир Путин предложил, продолжил Алексей Венедиктов, чтобы российские врачи приехали во Францию в лабораторию для ознакомления с результатами анализа, но снова получил отказ.

Затем российский лидер предложил, чтобы французские специалисты приехали с результатами в Москву. «Если мы увидим, что вы нашли то, что мы не заметили, хоть малейшее доказательство - мы немедленно откроем уголовное дело по расследованию», - приводит слова президента России Алексей Венедиктов. И на это предложение французский президент ответил отказом.

«Еще раз - наши лаборатории не нашли никаких подтверждений отравления химическим веществом», - цитирует Алексей Венедиктов главу государства.

Он также отметил, что опубликовал слова президента с его разрешения.