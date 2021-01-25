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Разноцветные собаки появились на улицах российских городов

Разноцветные собаки появились на улицах российских городов, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Telegram-канал Mash

Так, в Дзержинске местный житель запечатлел собак синего цвета. «Их заметили в химстолице, возле завода "Оргстекло". Рядом — до кучи других предприятий — вероятно, где-то там они и могли изваляться», - пишет источник и уточняет, что пресс-службы у предприятия нет, и пояснений там дать не смогли.

«А в Подмосковье собаки зеленые. Животные со странной окраской были замечены в Подольске, в районе Цемянки, возле поликлиники. Такого же цвета увидели животных в Перми. Что за флешмоб и что происходит с песелями, пока непонятно», - говорится в сообщении.

Очевидец рассказал, что эти собаки были агрессивны и кидались на прохожих. Специалисты их осмотрели, «навесили бирки на уши, а вот приложили ли они руку к смене окраса — осталось невыясненным».