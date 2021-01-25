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В Госдуме отреагировали на карту Турции с российскими территориями

Депутаты Государственной думы прокомментировали появившуюся в эфире турецкого телеканала карту Турции с включенными в ее зону влияния российскими территориями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов считает, что власти Турции думают о воссоздании Османской империи. При этом он выразил сомнения в том, что Анкара попробует присоединить территории России силовым путем.

Депутат тоже призвал турецких политиков изучить историю России и напомнил, что «на чужой вершок не надо разевать роток».

«Если они хотят проверить на себе силу русского духа и нашего оружия, пусть попробуют», – добавил Красов.

Другой депутат Госдумы Павел Шперов заверил, что Турция хочет вернуть себе сферу влияния трехвековой давности и не скрывает амбиций в отношении Крыма.

«Но я не думаю, что это может каким-то образом всерьез обсуждаться», – добавил парламентарий.

Как отмечает Газета.ру, ранее турецкий телеканал «TRT1» показал карту 2050 года, на которой в составе Турции показаны территории России и других государств. Среди «присоединившихся» территории — российские Крым и Севастополь, Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Саратовская, Самарская области, Чувашия, Чечня, Дагестан, Адыгея и Северная Осетия.