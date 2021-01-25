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Путин наградил 23-летнего поп-певца за заслуги перед Отечеством

Президент РФ Владимир Путин наградил 23-летнего певца ЮрКисса (настоящее имя - Юрий Киселев) медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Исполнитель получил ее, как отмечается в документе, «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».



Фото с Instagram-страницы ЮрКисса - urkiss_official

«Наградить Киселева Юрия Владимировича - сольного исполнителя, члена совета директоров ЗАО «Русская медиагруппа» и гендиректора компании «Брайт Стар», - говорится в указе президента РФ, опубликованном на сайте Кремля.

В свои 23 года ЮрКисс - член совета директоров «Русской медагруппы» и гендиректор компании «Брайт Стар», которая занимается организацией концертов и вечеринок, пишет «Сноб».

Отец певца - Владимир Кисилев - был барабанщиком в «Землянах» и группе Стаса Намина, а потом занялся продюссированием. В 2010 году принадлежащий семье Киселева благотворительный фонд «Федерация» проводил вечер, на котором присутствовал президент Владимир Путин, где он спел песню «Blueberry Hill».

Компания «Брайт Стар», которую возглавляет ЮрКисс, занимается организацией концертов.