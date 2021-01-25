Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
что происходит на «Экокабеле»?
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
ФОКОТ в народ
«Деревня Соловьи» - наше качество
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё В России и мире 25.01.2021 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса 13.02.2021 09:410 «Яндекс» сообщил о крупной утечке данных почтовых ящиков 13.02.2021 09:193 Путин наградил 23-летнего поп-певца за заслуги перед Отечеством 13.02.2021 01:270 США закроют тюрьму Гуантанамо 12.02.2021 22:050 В Госдуме отреагировали на карту Турции с российскими территориями 12.02.2021 20:441 Школьник погиб на уроке физкультуры
 
 
 
Самое популярное 10.02.2021 10:4313 Юрий Киргинцев покидает пост руководителя «Псковпассажиравтотранса» 10.02.2021 13:349 В администрации Пскова рассказали о судьбе центрального рынка 12.02.2021 12:460 Мужчина умер на привокзальной площади в Пскове 10.02.2021 14:316 Бывшему замгубернатора Александру Кузнецову сократили срок содержания в колонии 11.02.2021 09:534 Дата-палиндром вызвала ажиотаж среди псковских молодоженов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

«Яндекс» сообщил о крупной утечке данных почтовых ящиков

13.02.2021 09:41|ПсковКомментариев: 0

Служба безопасности «Яндекса» сообщила о внутренней утечке данных почти пяти тысяч почтовых ящиков пользователей, пишет RTVI.


Источник: welivesecurity.com

Как выяснила служба безопасности «Яндекса», доступ третьей стороне к ящикам предоставлял один из сотрудников. «Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса. В результате его действий было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков», - добавили в компании.

Сейчас неавторизованный доступ к аккаунтам заблокировали, отметили в пресс-службе компании. Владельцам почтовых ящиков разослали уведомления о необходимости смены пароля.

Также в компании пообещали провести тщательное внутреннее расследование и пересмотреть рабочие процессы сотрудников, у которых есть права доступа к конфиденциальной информации пользователей. Так «Яндекс» надеется «минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность данных». Кроме того, компания обратилась в полицию.

«Мы очень сожалеем о случившемся и приносим извинения пользователям, которые пострадали из-за этого инцидента», - подчеркнули в «Яндексе».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к появлению в школах советников по воспитанию для обсуждения с детьми политических тем?
В опросе приняло участие 403 человека
13.02.2021, 10:230 Александр Козловский посетил уникальный дом культуры в Велье 13.02.2021, 09:580 Библиотеатр приглашает на встречу с творчеством Поля Верлена 13.02.2021, 09:410 «Яндекс» сообщил о крупной утечке данных почтовых ящиков 13.02.2021, 09:194 Путин наградил 23-летнего поп-певца за заслуги перед Отечеством
13.02.2021, 08:570 Псковичей приглашают на профориентационное мероприятие 13.02.2021, 01:440 Очевидцы сообщили о ДТП с лосем под Псковом 13.02.2021, 01:270 США закроют тюрьму Гуантанамо 13.02.2021, 00:550 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области
13.02.2021, 00:130 «Экопром» получил благодарность от губернатора 12.02.2021, 22:522 Вирусолог назвал условие для повторной вакцинации от коронавируса 12.02.2021, 22:050 В Госдуме отреагировали на карту Турции с российскими территориями 12.02.2021, 21:341 Профессор ПсковГУ рассказала, «кто из древних псковских писателей предвосхитил Солженицына»
12.02.2021, 21:031 Экс-заместитель главного судебного пристава Петербурга взята под стражу в Пскове 12.02.2021, 20:560 Водитель автомобиля ВАЗ пострадал при столкновении с грузовиком MAN 12.02.2021, 20:441 Школьник погиб на уроке физкультуры 12.02.2021, 20:170 Контр-адмирал о Пушкине и скульптор о блаженном Тимофее Святогорском: в «Михайловском» стартуют музейные чтения
12.02.2021, 20:020 Федеральное софинансирование программы модернизации здравоохранения Псковской области составит 99% 12.02.2021, 19:402 Глава Великих Лук рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса 12.02.2021, 19:150 «Автотим Псков» приглашает познакомиться с новой Škoda Octavia 12.02.2021, 19:032 Губернатор Ведерников призвал подчиненных избавляться от «плохой и вредной привычки»
12.02.2021, 19:030 «Моглино» и «Титан-Полимер» приняли участие в заседании бизнес-объединения «Деловая Россия» 12.02.2021, 18:570 Псковичка победила в финале всероссийского конкурса «Воспитатель года» 12.02.2021, 18:429 «Акценты» Донецкого: «Яблочные» разборки, выход из карантина и страсти по Зое 12.02.2021, 18:300 Псковичам предлагают скидки на ярмарке в «Акваполисе»
12.02.2021, 18:240 «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите минимального дохода должников 12.02.2021, 18:210 В Псковской области объявлен аукцион на перемещение задержанного транспорта 12.02.2021, 18:140 «Фольксваген» и «Киа» столкнулись напротив здания прокуратуры 12.02.2021, 18:104 Молодежный парламент выбирал между Днем Святого Валентина и Днем Петра и Февронии
12.02.2021, 18:060 Как ЦУР Псковской области помогает жителям региона 12.02.2021, 17:570 Два ДТП произошли на площади Ленина в Пскове 12.02.2021, 17:511 «Прямой диалог»: представители «Детских деревень SOS» будут работать в Пскове с 15 февраля 12.02.2021, 17:420 Оформить права на недвижимость по экстерриториальному принципу теперь можно в МФЦ
12.02.2021, 17:370 Опять пробка: на Ольгинском мосту в Пскове столкнулись два автомобиля 12.02.2021, 17:340 260 флаконов ароматических отдушек не прошли таможенный контроль в Псковской области 12.02.2021, 17:290 Юрий Семенов побеждает на праймериз «Единой России» в Порховском районе 12.02.2021, 17:270 Псковский театр драмы объявил акцию ко Дню всех влюбленных
12.02.2021, 17:200 Пскович погасил долг для продажи гаражных боксов 12.02.2021, 17:129 Виктор Антонов: Современная страна, а отношение к прививкам осталось на уровне XVIII века 12.02.2021, 17:051 500 рублей за жилье для педагога 12.02.2021, 17:040 Названы районы с самой низкой собираемостью взносов на капремонт в Псковской области
12.02.2021, 17:000 Установлена личность мужчины, скончавшегося у вокзала в Пскове 12.02.2021, 16:540 Депутаты не видят заслуг главы Пустошкинского района в решении вопроса с хлебокомбинатом 12.02.2021, 16:470 Руководители двух фракций областного Собрания сделали прививку от COVID-19 12.02.2021, 16:400 Как крупные промышленные предприятия следуют принципам экоответственности
12.02.2021, 16:300 Василий Осипов: Стопроцентное исполнение планов - реалистичная задача для псковского фонда капремонта 12.02.2021, 16:160 Пскович взломал офис в центре города и украл шесть ноутбуков 12.02.2021, 16:124 В ЦБ заявили о необходимости постепенного сворачивания программы льготной ипотеки 12.02.2021, 16:090 За три года НПФ «Открытие» выплатил пенсионерам более 28,6 млрд рублей
12.02.2021, 15:560 Житель Дедовичей осквернил новогоднюю елку и избил собутыльника стулом 12.02.2021, 15:454 И. о. гендиректора «Псковпассажиравтотранса» назначен Сергей Иванов 12.02.2021, 15:440 Собак и кошек не пропустили через границу в Псковской области из-за шарпея без микрочипа 12.02.2021, 15:360 Пскович попал под суд за кражу мужских часов с барной стойки
12.02.2021, 15:287 Для решения проблемы жесткой воды в Пскове понадобится 850 млн рублей 12.02.2021, 15:271 Только в феврале псковичи могут купить «Шевроле Нексия» с выгодой до 60 000 рублей 12.02.2021, 15:232 Пскович заварил дверь магазина после бессонных ночей под вой сигнализации 12.02.2021, 15:222 Три многоквартирных дома в Пскове строятся с нарушением сроков
12.02.2021, 15:190 В Дновском районе восстанавливают сани в рамках проекта «Ожившая история» 12.02.2021, 14:580 Великолучанка убила сожителя из-за еды и лишилась свободы на 7 лет 12.02.2021, 14:540 «Дом Советов» с Василием Осиповым. ВИДЕО 12.02.2021, 14:493 У цыпленка в Псковской области нашли возбудителя опасной болезни
12.02.2021, 14:301 Помощник по дому украл у пожилой великолучанки 50 тысяч рублей 12.02.2021, 14:160 Льготная ипотека восстановила упавший на 40% спрос на жилье в Псковской области 12.02.2021, 14:152 Рыночек порешали 12.02.2021, 14:143 Михаил Ведерников раскритиковал районы за неактивность в заключении контрактов по нацпроекту
12.02.2021, 14:100 Шесть станций в Пскове будут проводить техосмотр автобусов под контролем ГИБДД 12.02.2021, 13:450 Специалист банка «Открытие» дал прогноз по ипотечным ставкам в России 12.02.2021, 13:350 В ближайшие два года в Псковской области ускорят расселение из ветхого жилья 12.02.2021, 13:300 Печерянин избил девушку и отобрал у нее золотое кольцо
12.02.2021, 13:248 Факты коррупции выявили в областном комитете по управлению госимуществом 12.02.2021, 13:191 Россияне уверены, что сохранят семью до старости и накопят на пенсию - опрос 12.02.2021, 13:090 Псковские фермеры выращивают тысячи цветов к 8 Марта 12.02.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Василием Осиповым
12.02.2021, 12:540 Псковичи могут выиграть iPhone 12 на ярмарке 12.02.2021, 12:460 Мужчина умер на привокзальной площади в Пскове 12.02.2021, 12:370 Блошиный дерматит и грибок: псковская ветлаборатория поделилась итогами работы в январе 12.02.2021, 12:334 Писатель Пелевин встретится в Пскове с читателями
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.