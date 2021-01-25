В России и мире

«Яндекс» сообщил о крупной утечке данных почтовых ящиков

Служба безопасности «Яндекса» сообщила о внутренней утечке данных почти пяти тысяч почтовых ящиков пользователей, пишет RTVI.



Источник: welivesecurity.com

Как выяснила служба безопасности «Яндекса», доступ третьей стороне к ящикам предоставлял один из сотрудников. «Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса. В результате его действий было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков», - добавили в компании.

Сейчас неавторизованный доступ к аккаунтам заблокировали, отметили в пресс-службе компании. Владельцам почтовых ящиков разослали уведомления о необходимости смены пароля.

Также в компании пообещали провести тщательное внутреннее расследование и пересмотреть рабочие процессы сотрудников, у которых есть права доступа к конфиденциальной информации пользователей. Так «Яндекс» надеется «минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность данных». Кроме того, компания обратилась в полицию.

«Мы очень сожалеем о случившемся и приносим извинения пользователям, которые пострадали из-за этого инцидента», - подчеркнули в «Яндексе».